С начала 2024 года на территории региона зафиксировано 7 случаев выпадения несовершеннолетних из окон.

С начала 2024 года на территории региона зафиксировано 7 случаев выпадения несовершеннолетних из окон. Об этом 28 июля рассказала администрации Владимира.К счастью, все дети остались живы, но получили тяжёлые травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства каждой трагедии.«Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость защиты», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.