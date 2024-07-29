С начала 2024 года на территории региона зафиксировано 7 случаев выпадения несовершеннолетних из окон.
С начала 2024 года на территории региона зафиксировано 7 случаев выпадения несовершеннолетних из окон. Об этом 28 июля рассказала администрации Владимира.
К счастью, все дети остались живы, но получили тяжёлые травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства каждой трагедии.
«Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей и москитные сетки, которые создают лишь видимость защиты», - отмечается в сообщении пресс-службы мэрии.