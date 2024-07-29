Во Владимирской области снизилось количество острых отравлений алкоголем В пресс-службе Управления...

Во Владимирской области снизилось количество острых отравлений алкоголемВ пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в первом полугодии 2024 года уменьшилось (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).Так, в период с 1 января по 30 июня 2024 года зарегистрировано 175 случаев острых отравлений (в 2023 году – 194 случая). Количество летальных случаев отравления алкоголем снизилось на 14,8% (с 128 случаев в 2023 году до 109 в 2024).Отметим, что отравления спиртосодержащей продукцией регистрируются у мужчин в 3,7 раза чаще, чем у женщин.В 64% случаев причиной является этиловый спирт. Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя (34 случая), метанола (9 случаев), других неуточненных спиртов (20 случаев).В результате анализа эксперты пришли к выводу, что наиболее часто регистрируются случаи отравления на территории Гусь-Хрустального района (49 случаев, 15 из них со смертельным исходом), в Коврове и Ковровском районе (32 случая, из них 28 - смертельные) и во Владимире (29 случаев, 15- летальные). На долю этих территорий приходится 63% всех отравлений алкоголем.Профилактика отравлений алкоголемУправление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает: продавать алкоголь в розницу можно только при наличии лицензии. Для оборота алкоголя нужны сопроводительные документы, которые подтверждают его легальность.Алкогольные напитки, произведённые в России, помечаются федеральными специальными марками, а те, которые ввозятся (импортируются) в страну — акцизными.Необходимо помнить и соблюдать следующие меры предосторожности:- Не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, в торговых объектах, не имеющих специальных лицензий, с рук, а также дистанционным способом продажи через интернет.- Исключить избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов.- Не применять спиртосодержащую непищевую продукции не по ее прямому назначению.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений