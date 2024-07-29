С начала года в регионе было возбуждено 77 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Из них 27 дел – это кражи, мошенничества и другие преступления против собственности. 21 дело связано с

С начала года в регионе было возбуждено 77 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Из них 27 дел – это кражи, мошенничества и другие преступления против собственности. 21 дело связано с наркотиками. Как сообщили в Следкоме, расследовано 32 преступления, которые совершили подростки. Из них 22 – тяжкие и особо тяжкие. За эти полгода зарегистрировано три случая,