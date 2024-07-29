В отношении жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

В отношении жителя Суздальского района возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД по Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурант предложил своему соседу по даче приобрести земельный участок и получил за это 200 тыс. рублей. Однако земля находилась в собственности совсем другого человека, о чём потерпевший узнал, когда отправился регистрировать документы.Расследование продолжается. Житель Суздальского района находится под подпиской о невыезде.