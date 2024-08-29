Галерея славы Владимирской области пополнилась новыми именами Торжественная Церемония вручения...

Галерея славы Владимирской области пополнилась новыми именамиТоржественная Церемония вручения свидетельств прошла сегодня в Правительстве региона. Репортаж Веры Куликовой.Именно люди создают историю. С этих слов свое обращение к участникам церемонии начал первый замгубернатора области - Дмитрий Лызлов. Попасть в областную Галерею славы особенно почетно в год 80-летия региона.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Наша область имеет богатую историю, и творцы этой истории - это жители. Это, по сути, каждый присутствующий. В каждом портрете, в каждой семье мы видим талант, мы видим любовь к своей малой Родине.Свидетельство о занесении во Владимирскую областную «Галерею Славы» вручили предприятиям, чьи результаты особенно заметны. Этой чести удостоены «Судогодский молочный завод» и сельхозпредприятие «Шихобалово» из Юрьев-Польского района.Отмечен вклад в развитие культуры одной из крупнейших школ искусств - владимирской, №3. В ней занимаются около 900 человек. Среди них – лауреаты и дипломанты различных конкурсов и фестивалей, обладатели стипендии «Надежда Земли Владимирской».Александр Снежин, директор ДШИ №3 г.Владимира:- Это все высокопрофессиональному педагогическому коллективу. Люди оказались на своем месте. Знают в своей профессии, что им нужно, как их воспитали, выучили, и это приносит результаты.Впервые в Галерею Славы заносят династии - врачей, педагогов, рабочих. Свидетельства им вручила председатель Заксобрания Ольга Хохлова. Общий трудовой стаж лесоводов Белоусовых - больше четырех столетий.Пять поколений семьи сажают и сохраняют леса Владимирского края. Основал династию в 1925 году Данила Гаврилович Белоусов.Николай Белоусов, член династии Белоусовых , заслуженный лесовод России:- Почему вот я в лес пошел. Помню, он был обходчиком и всегда шел с двумя сумками наперевес. В - одной продукты, в другой - травы, и вот он нас угощал чаем, заваренным травами, лечился сам, и вот так - потихонечку - мы приобщались.Пётр Белоусов, член династии Белоусовых:- У нас давно все работают в лесном хозяйстве, и я также решил пойти по этому пути.Среди тех, кто персонально занесен на Доску почета - директор Центра классической музыки Елена Маркина. Она не один десяток лет занимается популяризацией русской культуры. Ее ученики носят звания лауреатов областных и всероссийских олимпиад, а она сама в прошлом году удостоена медали «Педагогическая слава земли Владимирской».Елена Маркина, директор Центра классической музыки г. Владимир:- Это мое дело, это моя профессия! Мне одинаково радостно приятно преподавать как маленьким детям, начиная от 5 лет. Я это очень люблю, на самом деле, потому что когда ребенок приходит и ничего не знает, и когда ты видишь его результаты даже по окончании первого года и по окончанию школы, - для меня это такой бальзам.На память о событии все участники церемонии сфотографировались у Галереи Славы.Вера Куликова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».