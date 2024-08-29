Полицейские разыскали и задержали 24-летнего муромлянина, который зарабатывал на жизнь, грабя пенсионерок. Молодой человек был участником классической мошеннической схемы «Ваш родственник

Полицейские разыскали и задержали 24-летнего муромлянина, который зарабатывал на жизнь, грабя пенсионерок. Молодой человек был участником классической мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП». Если точнее – мошенники «наняли» его курьером. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД. В середине августа в полицию обратилась 89-летняя муромлянка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Женщине позвонили якобы из