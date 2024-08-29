В Суздальском районе спасатели провели тренировки по десантированию с вертолёта В Суздальском...

В Суздальском районе спасатели провели тренировки по десантированию с вертолётаВ Суздальском районе на аэродроме Добрынское прошли тренировки спасателей по парашютному и беспарашютному десантированию с вертолета. В них принимают участие около 130 специалистов из 6 спасательных центров МЧС России, включая сотрудников Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Эти подразделения участвуют в ликвидации последствий крупнейших ЧС - как в нашей стране, так и за рубежом.Навыки десантирования нужны для работы в труднодоступной местности, для эвакуации пострадавших с отрезанных территорий, доставки техники и грузов в зоны чрезвычайных ситуаций.С борта МИ-8 спасатели прыгают с парашюта и спускаются с помощью специальных устройств. На земле профессиональные "трюки" оценивают старшие специалисты.Владимир Стариков, начальник отдела Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России:- Это слетанность групп, выполнение прыжков с грузовыми контейнерами, выполнение прыжков в группах, одиночные, высотные прыжки, выполнение прыжков с пассажирами.