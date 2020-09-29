Сварщик из Гусь-Хрустального получил медальон за профессионализм по итогам финального этапа III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Соревнования проводятся для участников старше 50

Сварщик из Гусь-Хрустального получил медальон за профессионализм по итогам финального этапа III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Соревнования проводятся для участников старше 50 лет. В этом году в них приняли участие 260 конкурсантов из 75 регионов страны. Испытания проводились и в дистанционном, и в очном режимах. Площадки развернули на базе колледжей региона: Владимирского технологического, Ковровского промышленно-гуманитарного