Днем 29 сентября в СМИ появилась информация о том, что в воздушном пространстве Армении был сбит Су-25 Военно-воздушных сил страны. Сообщалось, что его уничтожил истребитель F-16 Турции. Однако ..

Днем 29 сентября в СМИ появилась информация о том, что в воздушном пространстве Армении был сбит Су-25 Военно-воздушных сил страны. Сообщалось, что его уничтожил истребитель F-16 Турции. Однако Анкара эти обвинения отвергла, передает . Об этом рассказал глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.Отметим, изначально сообщение дало многих экспертам повод заявить о том, что в конфликт вокруг Нагорного Карабаха вступила и Турция. До этого Анкара уже проявляла свой интерес, однако в противостоянии она принимала исключительно опосредованное участие.