Сирена, установленная на здании Дома культуры «13 Октябрь» в Камешково, сработала вечером 28 сентября. Ситуация внеплановая, сообщили в пресс-службе администрации района. Предположительно,

Сирена, установленная на здании Дома культуры «13 Октябрь» в Камешково, сработала вечером 28 сентября. Ситуация внеплановая, сообщили в пресс-службе администрации района. Предположительно, сирена сработала из-за ремонта крыши. Жителей предупредили: причин беспокоиться нет. Из поста администрации Камешковского района Все в порядке. Никаких действий не предпринимать. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!