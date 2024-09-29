Мутная вода с неприятным привкусом поступала в дома жителей села Коверино Камешковского района. Решать проблему пришлось через прокуратуру. Люди коллективно обратились в ведомство.

Мутная вода с неприятным привкусом поступала в дома жителей села Коверино Камешковского района. Решать проблему пришлось через прокуратуру. Люди коллективно обратились в ведомство. прокуратура организовала проверку по данному обращению. Результаты лабораторных исследований показали, что питьевая вода из артезианской скважины превышает показатели по цветности, мутности, привкусу, железу, марганцу. В связи с этим прокурор обратился в суд