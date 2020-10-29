Представителей НКО поздравил губернатор Владимир Сипягин

Вчера Губернатор Владимир Сипягин поздравил представителей социально ориентированных НКО, реализованные проекты которых признаны лучшими во Владимирской области в этом году. - Мы не можем оставить без поддержки те группы населения, о которых государство всегда проявляет особую заботу. Это многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с ограниченными возможностями здоровья. Государство обеспечило им финансовую помощь, но деньги – ещё не всё, очень важны человеческое внимание и тепло, общественная поддержка. И это та сфера, в которой без вас не обойтись, где вы – лучшие, вы – главные помощники государства. Восхищаюсь вашим неравнодушием и вашей активностью, – обратился Владимир Сипягин к представителям НКО.Премий Губернатора Владимирской области в размере 100 тысяч рублей каждая в 2020 году удостоены следующие социально ориентированные некоммерческие организации:– Владимирская региональная общественная детско-молодёжная организация содействия и продвижения детских и молодёжных инициатив «Союз первой школы» за проект «Интенсивный образовательный проект «Летняя школа – 2019»;– Владимирское отдельское казачье общество ВКО «Центральное казачье общество» за проект «Организация и проведение, при информационной поддержке Всероссийского исторического музея, выставки «Казачество на государственной службе»;– Владимирская областная общественная организация по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение» за социальный проект «Друг за друга»;– Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Молодёжный Союз Юристов Российской Федерации» за проект «Защита потребителя». Оказание адресной правовой помощи социально незащищённым категориям потребителей и повышение потребительской грамотности жителей Владимирской области»;– Владимирская региональная общественная организация «За развитие регионов «Региональная инициатива» за проект «#МыВместе»;– Владимирская региональная общественная организация поддержки семьи, детства и защиты нравственных ценностей «Покров семьи» за проект «Создание Владимирского регионального Центра защиты материнства и детства»;– Владимирская городская общественная организация пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов) за проект «75-летию Победы – 75 уроков мужества «Великая война – Великая Победа»;– Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» за проект «Профдайвинг – проект профессиональных проб и квестов»;