Таким образом, теперь в системе здравоохранения Владимирской области функционируют 1173 ковидных койки.

Таким образом, теперь в системе здравоохранения Владимирской области функционируют 1173 ковидных койки: 605 из них – с кислородом, 229 – с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 144 койки – реанимационные.«Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с Covid-19. В случае необходимости в области продолжится развёртывание специализированных коек», – подчеркнула директор Департамента здравоохранения Елена Утемова.