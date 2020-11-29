Специалисты прогнозируют, что в 2035 году показатель ожидаемой продолжительности жизни должен вырасти до 78,21 лет. 73,80 для мужчин и 82,24 лет для женщин.

Владимирстат сообщает, что по итогам года в регионе вырос показатель ожидаемой продолжительности жизни. В среднем он составляет 71, 87 лет.При этом женщины живут на 11 лет дольше мужчин – 77,26. Показатель сильной половины человечества едва перевалил за 66 лет.«Ожидаемая продолжительность жизни во Владимирской области при рождении постепенно увеличивается с 2002 года. Специалисты прогнозируют, что в 2035 году показатель должен вырасти до 78,21 лет. 73,80 для мужчин и 82,24 лет для женщин», - отметили в ведомстве.Добавим, что 10 лет назад, согласно статистике, для мужчин цифра составляла - 60,64, а для женщин - 70,81.Ожидаемая продолжительность жизни — это среднее количество лет, которое человеку предстоит прожить.