Будем делать в первую очередь геологию и гидрологию, а также археологию, сказал Александр Авдеев...

Будем делать в первую очередь геологию и гидрологию, а также археологию, сказал Александр Авдеев сегодня на своей пресс-конференции.По словам губернатора Владимирской области, также для ремонта нижней дамбы в будущем парке скорее всего придется спустить пруд. Без этого ничего начать будет невозможно, лавочки и дорожки делать попросту рано. Подготовительные работы начнутся уже в следующем году."Я полностью за общественную зону. Какие-то объекты коммерции возможны там только под контролем города", - подчеркнул Авдеев.Цена вопроса обустройства парка целиком - 1,5 - 2 миллиарда рублей, но очереди из инвесторов пока не наблюдается, отметил губернатор.Напомним, что год назад была завершена работа над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства нового городского парка на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира, в районе Дворца детского (юношеского) творчества.На интернет-сайте проекта www.parkvladimir.ru жители высказывались по самому широкому кругу вопросов - от функционального назначения парка и приоритетных видов отдыха до перспектив восстановления природных прудов в русле реки Лыбедь, вида и состава входных групп и названия будущего парка.Среди предложенных для голосования названий для будущего парка больше всего голосов набрало "Старые сады".