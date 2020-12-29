Смертельная стабильность. Начиная с пятницы во Владимирской области от коронавируса умирают ежедневно по 8 человек. Всего летальных исходов во Владимирской области теперь 471. Заразились

Смертельная стабильность. Начиная с пятницы во Владимирской области от коронавируса умирают ежедневно по 8 человек. Всего летальных исходов во Владимирской области теперь 471. Заразились коронавирусом ещё 176 человек. На два меньше чем накануне. Общее количество заражённых теперь 18 211. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 50 заболевших за сутки). На втором месте Гусь-Хрустальный (22 новых КОВИД-носителя).