Галина Карташова отработала в администрации столицы Владимирской области более 35 лет.

Первый заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарев вручил многолетнему руководителю городского отдела ЗАГС Галине Карташовой почетные награды мэрии, областной администрации и ЗС.Галина Карташова отработала в администрации столицы Владимирской области более 35 лет. С 1985 года возглавляла городской Дворец бракосочетаний, с 2002 года - отдел ЗАГС администрации города Владимира, а сейчас, подготовив профессиональный коллектив, оставляет свою непростую должность, чтобы заслуженно отдохнуть и заняться внерабочими делами.Владимирцы знают Галину Карташову как безусловного профессионала и автора творческих новаций, ставших фирменным стилем владимирского ЗАГСа. В разные годы она инициировала успешные проекты «Владимирская невеста» и «Бал молодоженов», «Школа свадеб» и «Школа матерей», «Счастливы вместе» и «Помолвка по-владимирски», каждый из которых формировал у горожан позитивную картину семейных ценностей, взаимного уважения и любви.С 31 января 2021 года исполнять обязанности заведующей отделом ЗАГС администрации города Владимира будет Оксана Крючкова.Фото пресс-службы администрации города Владимира