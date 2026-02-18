Цирк, полный зал, выходит конферансье:
-А сейчас перед вами выступят воздушные гимнасты!
Громкий голос из зала:
-А-а-а, пи@арасы, колготки нацепили, яйца обтянули, тьфу, пи@арасы, пи@арасы! ! !
Заканчивается номер, опять конферансье:
-А теперь вас развеселят наши клоуны!
Опять тот же голос:
А-а-а, пи@арасы, морды накрасили, губы подвели, пи@арасы, пи@арасы! ! !
Заканчивается номер клоунов. Конферансье:
-А сейчас смертельный номер- прыжок из под купола цирка на голую арену без страховки!
Голос из зала:
- А-а-а, пи@арасы, куда вы меня тащите, пи@арасы!
еще анекдот!