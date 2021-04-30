Об этом заявил замгубернатора Григорий Вишневский.

Во Владимирской области в 2021 году не будет общегородских мероприятий, посвящённых окончанию школы. Выпускные балы пройдут внутри коллективов учреждений.Как уточнил замгубернатора Григорий Вишневский во время своей пресс-конференции, допуск родителей в детсады и школы будет зависеть от Роспотребнадзора. Сейчас областные власти ждут ответа от ведомства, а потом будут принимать решение об участии пап и мам в выпускных. С последними звонками ситуация складывается аналогичным образом.«Мероприятия будут проводиться отдельными группами. Для этого местные власти опубликуют отдельные нормативные акты», - уточнил вице-губернатор.Григорий Вишневский надеется, что родители и выпускники с пониманием отнесутся к коронавирусным ограничениям.