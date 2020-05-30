2020-05-30 09:40:02
2020-05-30 09:40:02
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/ Тема: Во Владимирской области выявлено 63 новых случая коронавируса
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 30 мая 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией
17 - в г. Владимире,
7 - в Гусь-Хрустальном,
5 - в Ковровском,
4 - в о. Муром,
4 - в Александровском,
3 - в Судогодском,
3 - в Киржачском,
2 - в Юрьев-Польском,
2 - в Гороховецком,
3 - в Мелековском,
4 - в Вязниковском,
4 - в Суздальском,
2 - в Селивановском,
1 - в Кольчугинском,
1 - в Собинском,
1 - в Камешковском.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания
539 сл. в г. Владимире, 380 сл. в Петушинском, 368 сл. в Гусь-Хрустальном, 242 сл. в Александровском, 221 сл. в Ковровском, 219 сл. о. Муром, 109 сл. в Кольчугинском, 89 сл. в Собинском, 79 сл. в Судогодском, 66 сл. в Юрьев-Польском, 66 сл. в Киржачском, 66 сл. в Вязниках, 43 сл. в Меленковском, 43 сл. в Суздальском, 42 сл. в Камешковском, 24 сл. в г. Радужном, 11 сл. в Гороховецком, 10 сл. в Селивановском,).