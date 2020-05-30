30.05.2020

2020-05-30 09:40:02

Во Владимирской области выявлено 63 новых случая коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 30 мая 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

17 - в г. Владимире,

7 - в Гусь-Хрустальном,

5 - в Ковровском,

4 - в о. Муром,

4 - в Александровском,

3 - в Судогодском,

3 - в Киржачском,

2 - в Юрьев-Польском,

2 - в Гороховецком,

3 - в Мелековском,

4 - в Вязниковском,

4 - в Суздальском,

2 - в Селивановском,

1 - в Кольчугинском,

1 - в Собинском,

1 - в Камешковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания

539 сл. в г. Владимире, 380 сл. в Петушинском, 368 сл. в Гусь-Хрустальном, 242 сл. в Александровском, 221 сл. в Ковровском, 219 сл. о. Муром, 109 сл. в Кольчугинском, 89 сл. в Собинском, 79 сл. в Судогодском, 66 сл. в Юрьев-Польском, 66 сл. в Киржачском, 66 сл. в Вязниках, 43 сл. в Меленковском, 43 сл. в Суздальском, 42 сл. в Камешковском, 24 сл. в г. Радужном, 11 сл. в Гороховецком, 10 сл. в Селивановском,).