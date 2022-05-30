Он считает, что самый верный способ обезопасить белокаменное зодчество - разгрузить центр от автомобильного трафика.

Центр Владимира может стать пешеходным. О задумке властей по сохранению объектов культурного наследия в исторической части города рассказал Александр Авдеев.Он считает, что самый верный способ обезопасить белокаменное зодчество - разгрузить центр от автомобильного трафика. Однако проблема требует обсуждения с общественниками и экспертами.«Меньше машин - больше тротуаров, прогулочных зон. Сейчас - это как утопия. Цена вопроса - миллиардов рублей. Но договорились с мэрией, что начнём предпроектную подготовку. Идею вынесем на общественное обсуждение», - сообщил врио губернатора.По мнению главы региона, напряжённость частично может снять второй мост через Клязьму. Поток сократится минимум на 30%.