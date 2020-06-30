За время пандемии в регионе отмечено 64 летальных случая

Согласно данным от оперативного штаба по коронавирусу РФ 30 июня во Владимирской области 151 человек выздоровел от коронавируса. Всего в регионе уже 2724 выздоровевших от COVID-19.Также за прошедшие сутки была официально подтверждена ещё одна смерть жителя Владимирской области от коронавируса. За время пандемии в регионе отмечено 64 летальных случая.