В Коврове полицейские посетили детские лагеря, в Александрове ЮИДовцы нанесли на тротуары предупреждающие надписи.

Сотрудники ОГИБДД продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В Коврове полицейские посетили лагеря дневного пребывания и детские сады.В игровой форме мальчишкам и девчонкам напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Дети разгадывали тематические ребусы, собирали пазлы, рисовали автомобили будущего, играли в дорожное лото, а так же показали свои навыки управления велосипедами на специально оборудованной площадке.Также ребятам рассказали о возможности пополнить ряды Юных инспекторов движения, которые активно помогают полицейским в профилактической работе.Например, накануне в Александровском районе ЮИДовцы на тротуары нанесли предупреждающие надписи: «Сними наушники!», «Остановись», «Возьми ребенка за руку», призывающие пешеходов внимательнее относиться к личной безопасности.