Двое местных жителей подозреваются в краже и попытке кражи имущества с территории предприятия.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Радужный возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.158 УК РФ (попытка кражи), в отношении двоих жителей города Радужный.В июне текущего года сотрудники службы безопасности одного из предприятий города задержали граждан, которые проникли на охраняемую территорию организации и в складское помещение, откуда пытались похитить изделия из металла. Полицейские установили личности задержанных. Ими оказались безработные, ранее судимые 44- и 45-летний местные жители.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность подозреваемых к еще одному преступлению. Вступив в преступный сговор, мужчины с территории этого же предприятия совершили кражу имущества на общую сумму более 6 тысяч рублей.Свою вину фигуранты признали полностью, в содеянном раскаялись. Все похищенное имущество изъято.