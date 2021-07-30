Специалисты установили, что у переболевших ковидом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Об этом сообщили в четверг в лабораторной службе Хеликс по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Специалисты установили, что у переболевших ковидом пожилых людей вырабатывается больше антител, чем у молодежи. Об этом сообщили в четверг в лабораторной службе "Хеликс" по итогам исследования, проведенного совместно с экспертами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова."Возраст - наиболее сильный фактор, влияющий на концентрацию антител IgG в крови после перенесенной коронавирусной инфекции. У людей старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного COVID-19: в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания", - цитируетПри этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител. "Особенно данная тенденция заметна в возрастной группе старше 50 лет: уровень антител в таких случаях, как правило, выше в два раза, чем при легком течении болезни", - отметили специалисты "Хеликса".Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному: если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител IgG постепенно нарастает до 60 суток, причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток.Фото автора :