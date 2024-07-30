Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе администрации сообщили, что в рамках региональной программы "Благоустроенный двор" будут проведены работы по ремонту 81 двора. Дополнительно 22 двора и 2 общественных пространства в Добром и Юрьевце соответственно также будут благоустроены в соответствии с программой "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта.Организация благоустройства дворов стала одним из основных вопросов, обсуждаемых на приеме граждан в администрации. Жителей больше всего интересуют сроки завершения работ. В нескольких дворах асфальтовое покрытие было удалено ещё летом. Мэр заверил, что лично контролирует выполнение работ в установленные сроки.Какой бы благоустроенный двор ни был без хороших тротуаров, парковочных мест и устранения авто-хлама. По информации пресс-службы мэрии, все эти вопросы находятся под контролем Дмитрия Наумова.