Древний Суздаль вышел в топ самых популярных малых туристических городов России Туристический...

Древний Суздаль вышел в топ самых популярных малых туристических городов РоссииТуристический поток в древний город-юбиляр вырос на 53%. При этом основную часть приезжих составляют жители Москвы. В 2024 году они посещали Суздаль на 48% чаще, чем в предыдущем году. Об этом сообщают в издании "Lenta.ru".Туристический поток по маршруту «Золотого кольца» вырос на 22%. Напомним, что, помимо Суздаля, он включает в себя Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново и Владимир.Больше всего гостей привлекла областная столица, популярность которой по сравнению с прошлым летом выросла на 30%. В топ-3 также вошли Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%).Среди зарубежных направлений, которые показали самый быстрый рост, оказался Китай. Количество бронирований туров в эту страну увеличилось более, чем в два раза.Читайте также:Суздальский кремль станет местом показа шоу «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской»С юбилеем древний Суздаль поздравят "Бурановские бабушки" и Дима БиланВ Суздале пройдёт фестиваль «Лето Господне»Суздаль будет «жарить и парить» с 6-го по 8-е сентябряКрупнейший в стране фестиваль фейерверков впервые пройдёт в СуздалеС 2025 года в Суздале будет введен туристический сбор с приезжихФото: архив ГТРК «Владимир»