Он расположен в соседнем регионе — в Костромской области.

Поселку Красное-на-Волге, который расположен в соседнем регионе — в Костромской области, хотят присвоить официальный статус «Ювелирная столица России». С инициативой выступил благотворительный фонд семьи Соколовых по развитию социальных инициатив в Костромской области.Представители организации обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением учредить звание и присвоить его населенному пункту, который является одним из родоначальников ювелирного дела в стране.В Красном-на-Волге сохраняют традиции. Сейчас в населенном пункте расположены более 20 ювелирных производств, на которых занято несколько тысяч сотрудников. Многие из них — ювелиры в нескольких поколениях.Несмотря на богатую историю на протяжении нескольких веков, далеко не все жители страны знают название поселка. На проблему наследия обратили внимание в благотворительном фонде семьи Соколовых, созданном основателями известного ювелирного бренда SOKOLOV.Кроме того, знаменитое Красносельское училище художественной обработки металлов — единственное в России и ближнем зарубежье учебное заведение по подготовке художников-ювелиров. Треть художников-ювелиров страны являются его выпускниками.В Красном-на-Волге расположен единственный в стране специализированный музей ювелирного и декоративно-прикладного искусства.Так, авторы инициативы просят премьер-министра Мишустина учредить звание «Ювелирная столица России» и присвоить его пгт Красное-на-Волге Красносельского района Костромской области, а также присвоить статус федерального объекта культурного наследия Красносельскому училищу художественной обработки.«Это позволит не только по достоинству оценить значение Красного-на-Волге и труда его жителей для развития отечественного ювелирного искусства, но и сделать населённый пункт более перспективным для внутреннего и внешнего туризма, инвестиционных и социальных проектов. В дальнейшем возможно учреждение статуса ремесленных столиц России и их присвоение другим населённым пунктам, соответствующим заявленным критериям», — считает директор фонда по развитию социальных инициатив в Костромской области Александр Егоров.