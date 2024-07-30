Музейные сувениры с историей появились к тысячелетию Суздаля Авторы- потомственные мастера Юрий...

Музейные сувениры "с историей" появились к тысячелетию СуздаляАвторы- потомственные мастера Юрий и Евгения Безобразовы из Вологодской области.Коллекцию назвали символично - "Свет Суздаля". Один из сувениров - деревянный подсвечник в виде птицы. Его прообраз - легендарный голубь с креста Дмитриевского собора. А в деревянный массив другого подсвечника инкрустирована фигурка льва.Она также отсылает к знаменитым белокаменным рельефам храмов Владимиро-Суздальской Руси.