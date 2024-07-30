На водохранилище Содышка во Владимирской области спасатели провели очередной профилактический...

На водохранилище Содышка во Владимирской области спасатели провели очередной профилактический рейдОчередной профилактический рейд по соблюдению безопасности на воде провели сотрудники Государственной Инспекции по маломерным судам. Они проверили владимирское водохранилище Содышка.Вместе со спасателями участие в рейде приняла уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская. Специалисты проверили акваторию, соблюдение правил водителями маломерных судов, провели беседы с отдыхающими, раздали памятки.Напомним, с начала купального сезона на водоёмах области уже утонули 32 человека. В их числе - 2 ребёнка.Евгений Жирнов, инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Хочу напомнить жителям города Владимира и Владимирской области: купаться только в местах разрешенных, где находятся спасатели, где находится спасательное оборудование, обозначены границы заплыва. Также хочу напомнить, чтобы люди не купались в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и также те, кто отдыхает с детьми малолетними, чтобы был был постоянный контроль за детишками.