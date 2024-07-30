Смотрите Вести в 14:30: губернатор Владимирской области призвал обеспечить бесперебойный вывоз...
Смотрите "Вести" в 14:30: губернатор Владимирской области призвал обеспечить бесперебойный вывоз мусора
Не вывозят
- Не вывезен мусор? Ждите жестких мер. Губернатор призвал обеспечить бесперебойный вывоз мусора.
Дроноводы
- Их уникальные разработки помогают нашим бойцам на передовой. Какие модели дронов научились собирать выпускники-кванторианцы?
Легенда в бронзе
- Мишенька Бальзаминов вновь гуляет по улице Старой. В Суздале установили памятник Георгию Вицину - в его образе из легендарного фильма.