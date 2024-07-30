Смотрите Вести в 14:30: губернатор Владимирской области призвал обеспечить бесперебойный вывоз...

Смотрите "Вести" в 14:30: губернатор Владимирской области призвал обеспечить бесперебойный вывоз мусораНе вывозят- Не вывезен мусор? Ждите жестких мер. Губернатор призвал обеспечить бесперебойный вывоз мусора.Дроноводы- Их уникальные разработки помогают нашим бойцам на передовой. Какие модели дронов научились собирать выпускники-кванторианцы?Легенда в бронзе- Мишенька Бальзаминов вновь гуляет по улице Старой. В Суздале установили памятник Георгию Вицину - в его образе из легендарного фильма.