Об этом рассказали сотрудники «Лента.ру».

В июне турпоток в Суздаль вырос на 53% в сравнении с июнем прошлого года. Об этом рассказали сотрудники «Лента.ру».Отмечается, что город Суздаль стал самым популярным маленьким туристическим городом в России. Основной поток туристов составляют жители Москвы, которые в 2024 году приезжали сюда на 48 процентов чаще, чем раньше.В целом количество туристов по "Золотому кольцу", куда входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново и Владимир, выросло на 22 процента.Больше всего посетителей привлек город Владимир - популярность его выросла на 30 процентов по сравнению с предыдущим летом. Также в тройку лидеров вошли Сергиев Посад (плюс 23 процента) и Ярославль (плюс 19 процентов).