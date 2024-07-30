Правоохранители обнаружили несанкционированные свалки, которые располагались на землях сельскохозяйственного назначения в Меленковском районе.

Правоохранители обнаружили несанкционированные свалки, которые располагались на землях сельскохозяйственного назначения в Меленковском районе. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Кучи мусора лежали рядом с лесным массивом, причём одна свалка горела. Оперативно прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пожар.В адрес арендатора земельного участка, где находились отходы, внесли прокурорское представление.«В ходе последующих контрольных мероприятий установлено, что допущенные нарушения устранены землепользователем в полном объёме – несанкционированные свалки ликвидированы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.