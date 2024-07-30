Правоохранители обнаружили несанкционированные свалки, которые располагались на землях сельскохозяйственного назначения в Меленковском районе.
Правоохранители обнаружили несанкционированные свалки, которые располагались на землях сельскохозяйственного назначения в Меленковском районе. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Кучи мусора лежали рядом с лесным массивом, причём одна свалка горела. Оперативно прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили пожар.
В адрес арендатора земельного участка, где находились отходы, внесли прокурорское представление.
«В ходе последующих контрольных мероприятий установлено, что допущенные нарушения устранены землепользователем в полном объёме – несанкционированные свалки ликвидированы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.