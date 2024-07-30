Об этом рассказали представители прокуратуры Владимирской области.

В Суздале подрядчик не успевает отремонтировать мост через Каменку на улице Слободская. Об этом рассказали представители прокуратуры Владимирской области.В сентябре 2023 года был заключен контракт с компанией, которая должна была завершить работы к 1 июля 2024 года. За выполнение работ организация получила 170 миллионов рублей.Однако на данный момент работы по асфальтированию, благоустройству и освещению путепровода остаются незавершенными, причем общая стоимость невыполненных обязательств по контракту составляет 76 миллионов рублей.В отношении директора подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении, и его вынудили ускорить завершение работ.