Об этом рассказали представители городской администрации.

Завершены результаты конкурса "Лучшая муниципальная практика" по всей России. Второе место занял город Владимир со своим проектом "Очистка города от заброшенных, бесхозных и разукомплектованных транспортных средств путем их вывоза на специализированную стоянку". Количество участвовавших городов в конкурсе не уточняется.Для того чтобы избавиться от заброшенного автомобиля на улицах города, жителям Владимира достаточно отправить фотографию данного транспортного средства в "Центр управления городскими дорогами" и сообщить его местоположение. После этого районные комиссии признают автомобиль бесхозным, и его увезут на специальную стоян