Во Владимире ласковая и ручная кошечка Шарлотта ищет постоянный дом
Время нашей традиционной...
Во Владимире ласковая и ручная кошечка Шарлотта ищет постоянный дом
Время нашей традиционной рубрики "Хочу домой". В ней мы знакомим вас с теми, кому очень нужен верный друг.
Ей примерно три года. Ласковая и ручная Шарлотта ищет постоянный дом. Анализы на заболевания сданы - все отрицательные. Лоток освоен, стерилизована.
Внешне Шарлотта очень необычна - похожа на персидскую, глаза большие, серьезные. Помогите Шарлотте найти постоянную семью.
Номер ответственного волонтёра: 8-920-904-52-46