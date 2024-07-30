Во Владимире ласковая и ручная кошечка Шарлотта ищет постоянный дом Время нашей традиционной...

Во Владимире ласковая и ручная кошечка Шарлотта ищет постоянный домВремя нашей традиционной рубрики "Хочу домой". В ней мы знакомим вас с теми, кому очень нужен верный друг.Ей примерно три года. Ласковая и ручная Шарлотта ищет постоянный дом. Анализы на заболевания сданы - все отрицательные. Лоток освоен, стерилизована.Внешне Шарлотта очень необычна - похожа на персидскую, глаза большие, серьезные. Помогите Шарлотте найти постоянную семью.Номер ответственного волонтёра: 8-920-904-52-46