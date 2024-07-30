Во Владимире прошла презентация обновленного кроссовера Чери тигго 7 про макс Если семейный...

Во Владимире прошла презентация обновленного кроссовера "Чери тигго 7 про макс"Если семейный праздник, то с Черри. Дилерский "Центр Автоград в Добром" по случаю презентации обновленного кроссовера "Черри тигго 7 про макс" устроил торжественную презентацию автомобиля в центре города.Под ритм барабанов открывается торжественная презентация обновленного кроссовера "Чери тигго 7 про макс". Проехать по грязи, снегу, бездорожью... Автомобиль широкого функционала для всей семьи - новинка от мирового бренда.Оценить преимущества кроссовера владимирцам предложил дилерский центр "Чери Автоград в Добром". В атмосфере активностей и мастер-классов жители города не упустили возможность записаться и на тест драйв.Игорь Хомяков, житель г. Владимира:- Внедорожник с полным приводом - это отличный вариант. Внутренний дизайн - это все же космический корабль, но при этом все очень понятно. Большие значки, большие иконки. Рассматриваю смену автомобиля с седана на кроссовер.Артем Круглов, заместитель руководителя отдела продаж, в дилерском центре Chery Автоград в Добром:- Сам привод интеллектуальный, даже при небольшой пробуксовке передней оси, передних колес. Он подключится принудительно. Но я могу заранее выбрать режим вождения. Неважно, увижу я снег, лужу или грязь.Автомобиль оснащен электроникой. Помимо дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, на электроприводе работают зеркала и багажник машины. Его максимальная вместительность - полторы тысячи литров.Полина Лаптева, корреспондент:- В автомобиле есть также система кругового обзора на 360 градусов. Изображение с камер выводится на дисплей. Что повышает удобство парковки и безопасность самого вождения.7 лет гарантии и 200 тысяч километров пробега. Среднеразмерный кроссовер высокого класса комфорта - выбор активной семьи.Полина Лаптева, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».