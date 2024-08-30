Министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова сообщила, что муниципалитеты получили средства из региональной казны на организацию групп продлённого дня в школах.

Министр образования и молодёжной политики Владимирской области Светлана Болтунова сообщила, что муниципалитеты получили средства из региональной казны на организацию групп продлённого дня в школах. Об этом рассказали наши коллеги из местных СМИ.Исследование показало, что продлёнки наиболее востребованы у учеников первого и второго классов.Отмечается, что в 2025 году на создание групп продлённого дня запланировано направить 32 млн рублей.«Эти деньги — не обязательство областного бюджета перед муниципалитетами, а финансовая помощь на организацию групп продлённого дня», - цитируют журналисты слова Светланы Болтуновой.