День города в Коврове состоится в субботу, 31 августа.
День города в Коврове состоится в субботу, 31 августа. Гостей и жителей города ожидает насыщенная программа: ярмарка, фотозоны, выставки, кинопоказ, мастер-классы и фестивали. Вечером на сцену выйдут кавер-группа из Перми «Форте» и популярная группа «Те100стерон», исполнители хита «Это не девочка». Подробности праздника опубликованы правительством Владимирской области.
Так, для гостей и жителей города подготовлена следующая программа:
9:00 – площадь Воинской Славы:
- Официальное открытие Дня города;
- Передача камня в Сад камней Памяти и Славы (из города Подольск);
- Награждение победителей соревнований по стрельбе среди семейных команд «Папа, мама, брат и Я – вместе меткая семья!».
11:00 – площадь 200-летия города Коврова:
- Концертная программа;
- Ярмарка;
- Фотозоны;
- Катание на байках;
- Аттракционы и развлечения;
- Патриотический рэп от Олега Бодрова;
- Выставка «Семейный автомобиль».
11:00 – фестиваль «День улицы Лопатина» в ДК имени Ленина:
- 11:00 – Реконструкция «Живая история»;
- 12:00 – Литературно-музыкальная встреча «В нашу гавань заходили корабли»;
- 13:00 – Бесплатный кинопоказ для всей семьи и сладкий подарок каждому ребенку;
- 15:00 – Тематический концерт «История в лицах»: аквагрим, мастер-классы, выступления творческих коллективов, детская дискотека, запись в коллективы;
- Иллюзионное шоу.
12:00 – сквер имени Никитина:
- Интерактивная программа «Кот ученый приглашает»;
- Фотозона;
- Чтение стихов от ковровских литераторов.
12:00 – сквер «Культура» (у ДК «Родина»):
- Концертная программа творческих коллективов;
- Доброярмарка;
- Мастер-классы;
- Развлекательная зона.
12:00 – улица Зои Космодемьянской:
- Открытие детской площадки;
- Концерт и игровая зона;
- Детская пенная вечеринка.
12:00 – музей природы и этнографии:
- Мастер-класс «Старинная кузница».
13:00 – улица Федорова:
- Концерт учащихся и преподавателей Детской школы искусств имени Иорданского.
13:30 – парк экскаваторостроителей:
- Концертная программа с участием учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы №1 и творческих коллективов Дома детского творчества.
14:00 – фестиваль «Зайцев день» на Сенной площади:
- Интерактивные площадки;
- Концертная программа творческих коллективов;
- Фотозоны;
- «Национальный квартал»;
- Фестиваль красок холи;
- Пеновая вечеринка.
15:00 – Иоанно-воинский некрополь (парк Пушкина):
- Открытие экспозиции «В аллеях парка дремлет память».
15:00 – Кукушкин пруд:
- Ярмарка;
- Мастер-классы;
- Игровая зона;
- Фестиваль изобразительного творчества;
- Концертная программа.
17:00 – парк имени Дегтярева:
- Концерт духового оркестра.
20:00 – стадион «Мотодром»:
- Концерт группы «Форте»;
- Концертная программа группы «Те100стерон».
Также с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение на проспекте Ленина (от улицы Чкалова до улицы Брюсова) и на улице Ватутина (от проспекта Ленина до улицы Чкалова). Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.