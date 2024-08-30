День города в Коврове состоится в субботу, 31 августа.

День города в Коврове состоится в субботу, 31 августа. Гостей и жителей города ожидает насыщенная программа: ярмарка, фотозоны, выставки, кинопоказ, мастер-классы и фестивали. Вечером на сцену выйдут кавер-группа из Перми «Форте» и популярная группа «Те100стерон», исполнители хита «Это не девочка». Подробности праздника опубликованы правительством Владимирской области.Так, для гостей и жителей города подготовлена следующая программа:9:00 – площадь Воинской Славы:- Официальное открытие Дня города;- Передача камня в Сад камней Памяти и Славы (из города Подольск);- Награждение победителей соревнований по стрельбе среди семейных команд «Папа, мама, брат и Я – вместе меткая семья!».11:00 – площадь 200-летия города Коврова:- Концертная программа;- Ярмарка;- Фотозоны;- Катание на байках;- Аттракционы и развлечения;- Патриотический рэп от Олега Бодрова;- Выставка «Семейный автомобиль».11:00 – фестиваль «День улицы Лопатина» в ДК имени Ленина:- 11:00 – Реконструкция «Живая история»;- 12:00 – Литературно-музыкальная встреча «В нашу гавань заходили корабли»;- 13:00 – Бесплатный кинопоказ для всей семьи и сладкий подарок каждому ребенку;- 15:00 – Тематический концерт «История в лицах»: аквагрим, мастер-классы, выступления творческих коллективов, детская дискотека, запись в коллективы;- Иллюзионное шоу.12:00 – сквер имени Никитина:- Интерактивная программа «Кот ученый приглашает»;- Фотозона;- Чтение стихов от ковровских литераторов.12:00 – сквер «Культура» (у ДК «Родина»):- Концертная программа творческих коллективов;- Доброярмарка;- Мастер-классы;- Развлекательная зона.12:00 – улица Зои Космодемьянской:- Открытие детской площадки;- Концерт и игровая зона;- Детская пенная вечеринка.12:00 – музей природы и этнографии:- Мастер-класс «Старинная кузница».13:00 – улица Федорова:- Концерт учащихся и преподавателей Детской школы искусств имени Иорданского.13:30 – парк экскаваторостроителей:- Концертная программа с участием учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы №1 и творческих коллективов Дома детского творчества.14:00 – фестиваль «Зайцев день» на Сенной площади:- Интерактивные площадки;- Концертная программа творческих коллективов;- Фотозоны;- «Национальный квартал»;- Фестиваль красок холи;- Пеновая вечеринка.15:00 – Иоанно-воинский некрополь (парк Пушкина):- Открытие экспозиции «В аллеях парка дремлет память».15:00 – Кукушкин пруд:- Ярмарка;- Мастер-классы;- Игровая зона;- Фестиваль изобразительного творчества;- Концертная программа.17:00 – парк имени Дегтярева:- Концерт духового оркестра.20:00 – стадион «Мотодром»:- Концерт группы «Форте»;- Концертная программа группы «Те100стерон».Также с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение на проспекте Ленина (от улицы Чкалова до улицы Брюсова) и на улице Ватутина (от проспекта Ленина до улицы Чкалова). Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.