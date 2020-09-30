За совершенное преступление ей грозит срок до трех лет.

Перед судом предстанет 24-летняя жительница города Карабаново за заведомо ложный донос о совершении в отношении нее преступления.По информации регионального Следкома, 17 июля в состоянии алкогольного опьянения она написала заявление об ее изнасиловании 29-летним мужчиной.На следующий день, в ходе дачи объяснений девушка призналась, что она все это выдумала, так как ей стало стыдно перед сотрудниками полиции, которые в тот день осуществляли профобход лиц, состоящих на учете, поскольку у нее дома находился мужчина.Вину женщина признала, раскаялась. За совершенное преступление ей грозит срок до трех лет.