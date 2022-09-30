Вагоны проходят комплексное техобслуживание, идет ревизия оборудования.

На Горьковской железной дороге завершается подготовка к работе в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.Особое внимание уделяется пассажирскому комплексу. Чтобы обеспечить пассажирам комфортные условия перевозки зимой, уже сейчас ведется комплексное техническое обслуживание и вагонов поездов дальнего следования, и пригородных электричек.Объекты тепловодоснабжения уже практически полностью готовы к работе в условиях низких температур. Также на станциях ведется ревизия стрелочных переводов, осветительной аппаратуры, устройств пневмообдува, компрессорных установок, систем связи. Проверены и все служебно-технические здания и сооружения.Параллельно идет подготовка к зиме 106 единиц спецтехники: 53 снегоуборочных машины, пять стругов-снегоочистителей, 30 плужных снегоочистителей и 18 пневмообдувочных машин.Кроме того, позаботятся и о самих железнодорожниках: их обеспечат теплой спецодеждой и средствами от обморожения. Новые сотрудники в обязательном порядке пройдут обучение по правилам безопасности при работе в зимних условиях.