Сейчас перед властями стоит задача увеличить мощности учебного центра в Коврове.

В Ковровском учебном центре размещаются не только владимирские резервисты, но и из других регионов. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Сейчас перед властями стоит задача увеличить мощности учебного центра.«Инфраструктура не предназначена для приёма такого большого количества людей. Мы в живом режиме помогаем военным переналадить работу, подготовить подразделение к увеличению контингента», - рассказал губернатор.Он подчеркнул, что настрой у бойцов настрой объективно лучше, чем у переживающих за них семей.«Поддерживают друг друга. Атмосфера в учебке товарищеская. Количество жалоб минимальное», - добавил он.Для помощи в организации размещения и быта запасников, в том числе приехавших из других субъектов РФ, привлечено 450 человек и более 25 единиц спецтехники.Ранее сообщалось, что план по мобилизации в 33-ем регионе