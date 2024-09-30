Мост через реку Каменка на Слободской улице в Суздале должен был быть отремонтирован к 1 июля. Работы приурочили к празднованию 1000-летия города, но к празднику подрядчик по каким-то причинам

Мост через реку Каменка на Слободской улице в Суздале должен был быть отремонтирован к 1 июля. Работы приурочили к празднованию 1000-летия города, но к празднику подрядчик по каким-то причинам не успел не успел. За что получил штраф в 1,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Контракт стоимостью 170 миллионов заключили 1 сентября прошлого года. На