Из 24 пострадавших – 6 детей. Несмотря на заметное похолодание, клещи все еще кусают, хоть и менее активно. Данные за период с 23 по 29 сентября предоставила пресс-служба Роспотребнадзора

Из 24 пострадавших – 6 детей. Несмотря на заметное похолодание, клещи все еще кусают, хоть и менее активно. Данные за период с 23 по 29 сентября предоставила пресс-служба Роспотребнадзора области. За позапрошлую неделю от клещей пострадали 36 жителей региона. А с момента первого присасывания паукообразного в этом году число укушенных достигло 2 022 человек (из