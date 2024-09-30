Подобные погодные условия останутся неизменными на протяжении всей рабочей недели. Напомним, ранее мы писали, что

В понедельник, 30 сентября, значительное похолодание пришло во Владимирскую область, как сообщается местными метеорологами. Ночью в регионе похолодало до 8-10 градусов, а днем термометр не поднимется выше 10-12 градусов тепла.Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду, и местами возможны небольшие осадки. Подобные погодные условия останутся неизменными на протяжении всей рабочей недели.Напомним, ранее мы писали, что