В финале 20 учителей со всей России.

Учительница из Владимира Татьяна Ковалева прошла в финала конкурса «Учитель года России — 2024». Татьяна преподает русский язык и литературу в гимназии №3. Имеет опыт побед в других престижных конкурсах, например, она одержала победу на «Педагог года Владимирской области» в 2024 году.Известно, что Татьяне Ковалевой 33 года. Она выпускница филологического факультета ВлГУ.Отметим, что в день учителя, 5 октября, станет известен победитель педагогического конкурса. В финале 20 учителей со всей России. Напомним, ранее мы писали, что