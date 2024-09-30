Во Владимирской области снижается количество трудовых мигрантов. Согласно данным Владимирстата еще пять лет назад, в 2019 году, постоянно на территории региона проживало и работало более 30

Во Владимирской области снижается количество трудовых мигрантов. Согласно данным Владимирстата еще пять лет назад, в 2019 году, постоянно на территории региона проживало и работало более 30 тысяч трудовых мигрантов. Сейчас их количество уменьшилось почти на 10 тысяч человек. Константин Баранов, зам. губернатора Владимирской области У нас во Владимирской области трудятся сейчас 21 тысяча 180 иностранных