Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится».

Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно «охладится». По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 трлн рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года. Об этом в ходе Международного банковского форума в Сочи заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.В первом полугодии 2024 года российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 трлн рублей. Несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по «охлаждению» рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и «старых» условий «семейной» ипотеки.С начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года.«Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля – около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет «семейная» ипотека, оставшуюся часть - IT, Дальневосточная и «арктическая» госпрограммы», - отметил Сергей Бабин.В целом по итогам 2024 года эксперты прогнозируют продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 трлн рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 трлн рублей.«Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. «Потепления», по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году», - добавил Сергей Бабин.