На пешеходном переходе в Муроме, где в конце августа этого года сбили двух школьниц, появится светофор. Его установки через суд добилась Муромская городская прокуратура. Напомним, на

На пешеходном переходе в Муроме, где в конце августа этого года сбили двух школьниц, появится светофор. Его установки через суд добилась Муромская городская прокуратура. Напомним, на перекрестке улиц Владимирской и Колхозной на нерегулируемом пешеходном переходе водитель “Лады Гранты” сбил двух 15-летних девочек, обе были госпитализированы в больницу с множественными травмами и переломами. После трагедии выяснилось,