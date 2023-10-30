Подрядчик, выполнявший работы по реконструкции здания ГБУЗ «Ковровская районная больница», не усел отремонтировать объект в предусмотренный контрактом срок.
Подрядчик, выполнявший работы по реконструкции здания ГБУЗ «Ковровская районная больница», не усел отремонтировать объект в предусмотренный контрактом срок. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.
В ходе проверки было установлено, что восстановление больницы велось по нацпроекту «Здравоохранение». Подрядная организация ООО «Ремстройгарант» должна была завершить работы до 15 октября текущего года, однако ремонт всё ещё продолжается. В частности, строители целиком не выполнили отделку 1 этажа, не утеплили лестничные клетки.
В настоящий момент в отношении гендиректора подрядной фирмы возбуждено административное дело.