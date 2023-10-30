Подрядчик, выполнявший работы по реконструкции здания ГБУЗ «Ковровская районная больница», не усел отремонтировать объект в предусмотренный контрактом срок.

Подрядчик, выполнявший работы по реконструкции здания ГБУЗ «Ковровская районная больница», не усел отремонтировать объект в предусмотренный контрактом срок. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что восстановление больницы велось по нацпроекту «Здравоохранение». Подрядная организация ООО «Ремстройгарант» должна была завершить работы до 15 октября текущего года, однако ремонт всё ещё продолжается. В частности, строители целиком не выполнили отделку 1 этажа, не утеплили лестничные клетки.В настоящий момент в отношении гендиректора подрядной фирмы возбуждено административное дело.